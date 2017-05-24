Москва примет этап Rift Rivals по LoL

Компания Riot Games анонсировала соревнование Rift Rivals. Оно будет проходить в нескольких городах по всему миру с 3 по 9 июля. На пяти турнирах каждый из 13 регионов сразится с принципиальными соперниками. Формат состязания, место проведения и количество приглашенных команд будут различаться, но в каждом турнире регионы будут играть исключительно друг против друга. Команды из одного региона не будут играть между собой.

Команды были отобраны для участия в Rift Rivals по итогам последнего весеннего сплита и в соответствии с ними же получат начальные позиции на турнире. Так, обладатели чемпионских титулов в своих лигах G2 Esports и Virtus.pro будут "посеяны" на первые места своих регионов в рамках Rift Rivals.

Один из турниров пройдет в Москве. Противостояние СНГ-региона и Турции примет студия LCL. Хозяев представят Virtus.pro, Vaevictis Esports, M19 и Vega Squadron, гостей – SuperMassive eSports, Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe Espor, Team AURORA. Команды сыграют по одной карте с каждым коллективом из другой лиги, а в финале встретятся лучшие составы из обоих регионов.