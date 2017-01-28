M19, Virtus.pro и Natus Vincere начали сезон Континентальной Лиги с побед

Российские коллективы M19, Virtus.pro, Vega Squadron и Natus Vincere начали весенний сплит Континетальной Лиги СНГ-региона с побед. На данный момент эти четыре команды делят первую строчку группового этапа, участие в котором принимают восемь коллективов. Победитель Континентальной Лиги получит возможность побороться с лучшими командами региональных чемпионатов за путевку на чемпионат мира по League of Legends, призовой фонд которого в прошлом году составил более 9 миллионов долларов. Призовой фонд региональных соревнований в СНГ составляет 4,5 миллиона рублей.

Действующим обладателем кубка Континентальной Лиги является M19, ранее выступавшая под тегом Albus Nox Luna. На последнем чемпионате мира ей удалось добраться до стадии четвертьфинала, что является лучшим результатом для команд из СНГ региона.