M19 покинули сразу три игрока

Состав M19 по League of Legends покинули сразу три киберспортсмена – Михаил "Kira" Гармаш и Александр "PvPStejos" Глазков, а также игрок замены Максим "Stierlitz" Исаев. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Капитаном команды "М19" становится Кирилл "Likkrit" Малофеев, под его руководством будут проходить трайауты на позиции игрока средней линии и лесника.

"Мы верим, что обновлённый состав вдохнёт новые силы в команду, и "М19" завоюет титул чемпиона летнего сезона "Континентальной Лиги", – говорится в заявлении на официальном сайте команды.