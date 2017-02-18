M19 отстает на 3 очка от лидеров Континентальной Лиги

Российский коллектив по League of Legends M19 переиграл соотечественников Natus Vincere в седьмом туре группового этапа Континентальной Лиги. После этой победы действующий чемпион турнира набрал 12 очков и переместился на четвертую строчку таблицы. Лидерами группового этапа с 15 очками в активе являются сразу три команды: Vega Squadron, Virtus.pro и Vaevictis eSports.

В региональной квалификации к чемпионату мира по League of Legends в СНГ-регионе принимают участие восемь коллективов. Призовой фонд Континентальной Лиги составляет 4,5 миллиона рублей. Победитель получит возможность побороться за путевку на LoL World Championship, призовой фонд которого в прошлом году составил более 9 миллионов долларов.