20:07 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

M19 оказалась сильнее Virtus.pro в рамкам Континентальной Лиги

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Российский коллектив по League of Legends M19 переиграл Virtus.pro в рамках шестого тура группового этапа Континентальной Лиги, призовой фонд которой составляет 4,5 миллиона долларов. После этой победы действующий чемпион турнира переместился на пятую строчку таблицы с девятью очками в шести матчах. Лидером группового этапа является Virtus.pro с 12 очками в активе.

Сильнейший коллектив СНГ-региона получит путевку на чемпионат мира в Китай. Призовой фонд этого события в прошлом году составил более 9 миллионов долларов.

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Материалы REN-TV

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