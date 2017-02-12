M19 оказалась сильнее Virtus.pro в рамкам Континентальной Лиги

Российский коллектив по League of Legends M19 переиграл Virtus.pro в рамках шестого тура группового этапа Континентальной Лиги, призовой фонд которой составляет 4,5 миллиона долларов. После этой победы действующий чемпион турнира переместился на пятую строчку таблицы с девятью очками в шести матчах. Лидером группового этапа является Virtus.pro с 12 очками в активе.

Сильнейший коллектив СНГ-региона получит путевку на чемпионат мира в Китай. Призовой фонд этого события в прошлом году составил более 9 миллионов долларов.