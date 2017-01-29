19:38 29 января | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

M19 и Virtus.pro потеряли первые очки в рамках Континентальной лиги

Таблица Континентальной Лиги. Фото cybersport.ru
Таблица Континентальной Лиги. Фото cybersport.ru
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Российские коллективы M19 и Virtus.pro потерпели поражение от Gambit и Vega Squadron соответственно в рамках второго тура группового этапа весеннего сплита Континентальной лиги, призовой фонд которой составляет 4,5 миллиона рублей. После проигрыша действующий чемпион турнира – M19 – опустилась на 3 строчку таблицы, а Vega возглавила группу.

Сильнейшая из восьми команд Континентальной Лиги получит возможность побороться за путевку на чемпионат мира по League of Legends, призовой фонд которого в прошлом году составил более 9 миллионов долларов.

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Материалы REN-TV

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