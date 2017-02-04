21:10 4 февраля | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

M19 и Virtus.pro одержали победы в рамках 3-го тура Континентальной Лиги

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Российские коллективы M19 и Virtus.pro одержали победы в третьем туре группового этапа Континентальной Лиги по League of Legends. M19 переиграла соотечественников Rox, а VP оказалась сильнее Vaevetics. После этих побед команды делят вторую и третью строчку итоговой таблицы. Занимающая первую строчку Vega Squadron набрала аналогичное количество очков, однако имеет одну игру в запасе.

Всего в региональных СНГ-соревнованиях принимают участие 8 коллективов. Триумфатор турнира с призовым фондом 4,5 миллиона рублей получит возможность выступить на чемпионате мира по League of Legends.

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Материалы REN-TV

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