M19 и Virtus.pro одержали победы в рамках 3-го тура Континентальной Лиги

Российские коллективы M19 и Virtus.pro одержали победы в третьем туре группового этапа Континентальной Лиги по League of Legends. M19 переиграла соотечественников Rox, а VP оказалась сильнее Vaevetics. После этих побед команды делят вторую и третью строчку итоговой таблицы. Занимающая первую строчку Vega Squadron набрала аналогичное количество очков, однако имеет одну игру в запасе.

Всего в региональных СНГ-соревнованиях принимают участие 8 коллективов. Триумфатор турнира с призовым фондом 4,5 миллиона рублей получит возможность выступить на чемпионате мира по League of Legends.