Джанг "Looper" Хенг Сеок подписал контракт с организацией Echo Fox, сообщает Yahoo. В составе команды он заменит Парка "kfo" Чжон Хуну. Предыдущей командой Looper'a был коллектив Royal Never Give Up. Looper выступает на профессиональной сцене League of Legends с 2013 года, в 2014 году стал чемпионом мира в составе Samsung Galaxy White. Стоит отметить, что в составе Echo Fox до сих пор есть одна вакансия – 22 ноября коллектив покинул саппорт Терри "BiG" Чон.