Longzhu Gaming подписала еще двух игроков

Сонг "Fly" Йонг Жун и Кванк "Bdd" Ба Сонг подписали контракты с корейской командой по дисциплине League of Legends Longzhu Gaming, сообщает пресс-служба организации. Стоит отметить, что в конце ноября состав коллектива покинули сразу 10 игроков, а несколько дней спустя к Longzhu Gaming присоединились два бывших игрока ROX Tigers – Ким "PraY" Ен Ин и Кан "GorillA" Бом Хван. Fly ранее выступал в составе команды KT Rolster, а Bdd является экс-игроком CJ Entus. На данный момент в сотаве Longzhu Gaming числится шесть игроков.