23:02 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Longzhu Gaming лишилась десяти человек

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Корейский коллектив Longzhu Gaming по дисциплине League of Legends покинули десять человек, сообщает официальный сайт организации. Среди них оказались восемь человек и два тренера. Причиной этого стало окончание контрактов у киберспортсменов. В данный момент неизвестно, кто заменит в составе коллектива покинувших его игроков.

Единственным новичком коллектива стал Мун "Cuzz" Ву-Чан, которого взяли в состав на позицию лесника. Стоит отметить, что недавно у коллектива сменился владелец – им стала компания Suning Commerce Group. Официальных комментариев о расторжении контрактов пока не последовало.

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