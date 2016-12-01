Longzhu Gaming лишилась десяти человек

Корейский коллектив Longzhu Gaming по дисциплине League of Legends покинули десять человек, сообщает официальный сайт организации. Среди них оказались восемь человек и два тренера. Причиной этого стало окончание контрактов у киберспортсменов. В данный момент неизвестно, кто заменит в составе коллектива покинувших его игроков.

Единственным новичком коллектива стал Мун "Cuzz" Ву-Чан, которого взяли в состав на позицию лесника. Стоит отметить, что недавно у коллектива сменился владелец – им стала компания Suning Commerce Group. Официальных комментариев о расторжении контрактов пока не последовало.