20:29 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

"Лилль" наберет состав по League of Legends

0
0
0
0

Футбольный "Лилль" объявил о намерении увеличить киберспортивное подразделение, сообщает Eclypsia. Французы соберут состав по League of Legends, перед которым будут ставиться самые высокие цели. В 2017 году команда должна стать сильнейшей в стране, а через четыре года – войти в тройку лучших на чемпионате мира. Напомним, сейчас в "Лилле" есть только киберспортсмен в дисциплине FIFA. Состав по League of Legends также есть у футбольных "Шальке" и "ПСЖ".

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий