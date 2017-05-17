"Лилль" наберет состав по League of Legends

Футбольный "Лилль" объявил о намерении увеличить киберспортивное подразделение, сообщает Eclypsia. Французы соберут состав по League of Legends, перед которым будут ставиться самые высокие цели. В 2017 году команда должна стать сильнейшей в стране, а через четыре года – войти в тройку лучших на чемпионате мира. Напомним, сейчас в "Лилле" есть только киберспортсмен в дисциплине FIFA. Состав по League of Legends также есть у футбольных "Шальке" и "ПСЖ".

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