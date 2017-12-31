Ли "Faker" Сан Хек - киберспортсмен года по версии Red Bull

Портал Red Bull опубликовал итоги голосования за лучшего киберспортсмена уходящего года. На первом месте оказался игрок в League of Legends Ли "Faker" Сан Хек, представляющий SK Telecom. Южнокореец получил 33 процента голосов, опередив бразильца Марсело "coldzera" Давид из состава SK Gaming по CS:GO (28 процентов).
Полностью первая десятка выглядит следующим образом:
1. Faker (League Of Legends)
2. Coldzera (CS:GO)
3. MenaRD (Street Fighter)
4. Willkey (Rainbow Six: Siege)
5. Kaydop (Rocket League)
6. Formal (Call Of Duty)
7. KuroKy (Dota 2)
8. Gorilla (FIFA)
9. Orange (Hearthstone)
10. Snakebite (Halo)
Материалы других СМИ