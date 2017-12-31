03:45 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Ли "Faker" Сан Хек - киберспортсмен года по версии Red Bull


Портал Red Bull опубликовал итоги голосования за лучшего киберспортсмена уходящего года. На первом месте оказался игрок в League of Legends Ли "Faker" Сан Хек, представляющий SK Telecom. Южнокореец получил 33 процента голосов, опередив бразильца Марсело "coldzera" Давид из состава SK Gaming​ по CS:GO (28 процентов).

Полностью первая десятка выглядит следующим образом:

1. Faker (League Of Legends)

2. Coldzera (CS:GO)

3. MenaRD (Street Fighter)

4. Willkey (Rainbow Six: Siege)

5. Kaydop (Rocket League)

6. Formal (Call Of Duty)

7. KuroKy (Dota 2)

8. Gorilla (FIFA)

9. Orange (Hearthstone)

10. Snakebite (Halo)

 

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