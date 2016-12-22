16:44 22 декабря | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

League of Legends – самая прибыльная игра 2016 года

Результаты исследования рынка F2P игр. Фото SuperData
Результаты исследования рынка F2P игр. Фото SuperData
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Компания SuperData, специализирующаяся на исследовании рынка компьютерных игр, подвела итоги 2016 года. Согласно опубликованному отчету, общий доход рынка бесплатных компьютерных онлайн-игр (free-to-play) составил 18,6 миллиарда долларов. Из них 12,5 миллиарда пришлись на азиатский рынок, 2,8 миллиарда – на европейский и 2,2 миллиарда – на североамериканский.

Самой прибыльной игрой уходящего года стала League of Legends, чей доход достиг отметки 1,7 миллиарда. На втором месте расположилась DungeonFighter Challenge (1,1 миллиарда), на третьем – Crossfire (1,1 миллиарда), далее следует World of Tanks (0,4 миллиарда). Замыкает пятерку самым прибыльных бесплатных онлайн-игр Dota 2 (0,26 миллиарда).

Доход рынка видеоигр в 2016 году составил 91 миллиард долларов

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Igorello97

Играл в CrossFire там практически все за донат, поэтому и прибыль такая. А так игра стала хуже.

18:13 22 декабря

infeneon

DungeonFighter Challenge треш какой то, посмотрел ради интереса, графика из 90-х, сюжет видимо такой же кассовый, видимо чисто для азиатов сделано.

17:02 22 декабря

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