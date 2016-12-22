League of Legends – самая прибыльная игра 2016 года

Компания SuperData, специализирующаяся на исследовании рынка компьютерных игр, подвела итоги 2016 года. Согласно опубликованному отчету, общий доход рынка бесплатных компьютерных онлайн-игр (free-to-play) составил 18,6 миллиарда долларов. Из них 12,5 миллиарда пришлись на азиатский рынок, 2,8 миллиарда – на европейский и 2,2 миллиарда – на североамериканский.

Самой прибыльной игрой уходящего года стала League of Legends, чей доход достиг отметки 1,7 миллиарда. На втором месте расположилась DungeonFighter Challenge (1,1 миллиарда), на третьем – Crossfire (1,1 миллиарда), далее следует World of Tanks (0,4 миллиарда). Замыкает пятерку самым прибыльных бесплатных онлайн-игр Dota 2 (0,26 миллиарда).

Доход рынка видеоигр в 2016 году составил 91 миллиард долларов