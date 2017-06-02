Комментатор LoL завершил карьеру из-за скандала с интимными фото

Комментатор и аналитик англоязычной студии League of Legends Митч "Krepo" Вурспоелс сообщил на странице в социальной сети о завершении карьеры. Причиной стал скандал с интимными фото, которые были опубликованы на форуме reddit.com. Предположительно, фото были отправлены несовершеннолетней девушке.

Сразу после утечки "Krepo" сообщил, что пропустит турнир Mid-Season Invitational 2017 и удалит свои аккаунты в социальных сетях.

– Совместно с Riot мы решили, что мне стоит приостановить карьеру комментатора EU LCS, – сообщил Вурспоелс. – Я возьму продолжительную паузу и постараюсь оградиться от внимания.