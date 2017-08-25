Команда "Шальке" по LoL вышла в высший дивизион Европы

Состав футбольного клуба "Шальке" по League of Legends стал последним участником высшего дивизиона Европы – EU LCS. В решающем матче за квоту была переиграна Ninjas in Pyjamas. Счет встречи – 3:0. Schalke 04 попала в турнир продвижения благодаря второму месту в регулярном сезоне второго дивизиона - EU Challanger Series. Ранее команда футбольного клуба не выступала в EU LCS.

Примечательно, что состав французского "ПСЖ" также принимал участие в первенстве, однако занял последнее место группового этапа.