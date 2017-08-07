Команда "Шальке" по LoL – в шаге от выхода в высший дивизион Европы

Состав футбольного клуба "Шальке" по League of Legends пробился в EU LCS Promotion. В данном турнире продвижения на четыре команды будут сыграны стыковые матчи за выход в высший дивизион европейского региона – EU LCS. Квоту получат два сильнейших коллектива. Schalke 04 получила такую возможность благодаря второму месту по итогам регулярного сезона во втором дивизионе – EU Challenger Series.

Другая команда от футбольного клуба – французского "ПСЖ" – завершила сезон на последнем месте, и будет бороться за сохранение прописки во втором дивизионе.

Соперниками "Шальке" в борьбе за слот станут испанская GIANTS, шведская Ninjas in Pyjamas и европейская Mysterious Monkeys. Последние две замкнули таблицу регулярного сезона в высшем дивизионе.