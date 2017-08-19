Команда "Фенербахче" по LoL победила в чемпионате Турции

Команда футбольного клуба "Фенербахче" по League of Legends стала чемпионом Турции. В финале летнего сезона TCL 2017 Fenerbahce Esports взяла верх над соотечественниками из BAUSuperMassive. Счет встречи – 3:0. Оба финалиста начали выступление в плей-офф со стадии полуфинала, так как заняли две первых строчки в регулярном сезоне. Всего на групповом этапе чемпионата Турции выступили восемь команд.

Победитель также получит возможность представить свою страну на предстоящем чемпионате мира 2017 World Championship. Соревнование пройдет с 23 сентября по 4 ноября в различных городах Китая. Стадия Play-in, в которой команды регионов второго эшелона поборются за квоту в основной этап, примет Стадион спортивного центра города Ухань. В ней также выступит и победитель Континентальной Лиги – чемпионата по LoL в СНГ.