04:13 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Китайская Suning Commerce приобрела команду по LoL

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Крупнейший частный ритейлер Китая Suning Commerce заявила о покупке корейского коллектива из дисциплины League of Legends – Longzhu Gaming, сообщает esportobserver.com. Представители компании также заявили о том, что намерены инвестировать в развитие киберспортивного клуба. Планируется увеличить штат сотрудников, улучшить трудовые условия, а также открыть офис.

"Я очень рад, что Suning Commerce приняла решение об инвестировании. Это делает меня счастливым, но в то же время я чувствую большую ответственность", – заявил тренер Longzhu Gaming Донгхон Кан.

В прошедшем сезоне LCK 2016 Longzhu Gaming заняла 7-8-е место и смогла избежать вылета из лиги. В новом сезоне команда полностью обновила свой состав.

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