Китайская Suning Commerce преобрела команду по LoL

Крупнейший частный ритейлер Китая Suning Commerce заявила о покупке корейского коллектива из дисциплины League of Legends – Longzhu Gaming, сообщает esportobserver.com. Представители компании также заявила о том, что намерены инвестировать в развитие киберспортивного клуба. Планируется увеличить штат сотрундников, улучшить трудовые условия, а также открыть офис.

"Я очень рад, что Suning Commerce приняла решение об инвестировании. Это делает меня счастливым, но в то же время, я чувствую большую ответственность", – заявил тренер Longzhu Gaming Донгхон Кан.

В прошедшем сезоне LCK 2016 Longzhu Gaming заняла 7-8 место и смогла избежать вылета из лиги. В новом сезоне команда полностью обновила свой состав.