Кирилл "Likkrit" Малофеев: "Выкачивать из игроков дополнительные деньги во free-to-play игре – неправильно"

Игрок команды Albus NoX Luna по League of Legends Кирилл "Likkrit" Малофеев подчеркнул, что он считает неправильным систему краундфандинга призовых фондов на крупных турнирах. По мнению Малофеева, формировать призовые фонды за счет донатов обычных игроков – неправильная затея.

– Я не сторонник краудфандинга, – приводит Cybersport.ru слова Малофеева. – Организация может просто сказать: "Призовой фонд будет столько-то". А здесь она говорит: "Покупайте скин, и мы добавим это к призовому". Для меня это нездоровая практика, потому что так из игроков выкачивают дополнительные деньги. Допустим, в "Лиге Легенд" это сделано нормально, потому что Riot действительно отдает кусок с того, что она бы сама получила, в "Доте" же система компендиума мне совсем не по душе, потому что игроку дают дополнительную плюшку, которую ты должен купить… Ну, не должен, но все твои друзья купили, покупай и ты тоже. А выкачивать из игроков дополнительные деньги во free-to-play игре неправильно.