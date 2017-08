Игроки Team Just Alpha получали только минимальную зарплату от разработчика игры

Team Just Alpha. Фото Riot

Бывший тренер российской Team Just Alpha – датчанин Кристоффер "KoiFish" Кристенсен – подвел итоги сезона на своей странице в социальной сети. Наставник сообщил, что игроки и менеджмент получали только минимальную зарплату от организатора Континентальной Лиги – чемпионата по League of Legends в СНГ. Владельцы Just Alpha дополнительных выплат не совершали.

Разработчик игры – компания Riot Games – поддерживает команды за счет своих средств. Она платит игрокам минимальную зарплату, а также компенсирует затраты на аренду жилья для тренировочной базы. Призовой фонд Континентальной Лиги составляет 4,75 миллиона рублей. Just Alpha дошла в этом сезоне до полуфинала и заработала 750 тысяч рублей.

На прошлой неделе игроки и тренер покинули организацию.

– Выход JSA в плей-офф для меня значит больше, чем победа в лиге для Virtus.pro, M19 или Gambit, – подчеркнул Кристенсен. – Поймите, у организации наименьшие ресурсы в лиге, она не платит игрокам зарплату. У нас нет дополнительного персонала, меньше всего опыта и самый низкий личный рейтинг игроков. Мы победили как коллектив.