18:33 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Игроки новой M19 по League of Legends заселились на тренировочную базу

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Усадьбы "Никольское".M19 будет тренироваться в усадьбе за 1,3 миллиарда рублей

Состав новой организации M19 по League of Legends прибыл в тренировочный лагерь. Ранее сообщалось, что сильнейший коллектив СНГ по этой дисциплине, ранее выступавшей под тегом Albus Nox Luna, будет готовиться к соревнованиям в старинной усадьбе 18-го века "Никольское" c общей площадью 685 квадратных метров.

База расположена в Калужской области на участке 10 гектаров. Дом оценивается в 1,3 миллиарда рублей и находится в частной собственности. Усадьба располагает шестью спальнями с ванными комнатами и гардеробом, а также домашним кинотеатром и устойчивым интернет-соединением.

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Материалы REN-TV

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