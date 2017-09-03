"Гамбит" – победитель летнего сезона Континентальной Лиги

СНГ-коллектив Gambit стал чемпионом летнего сезона Континентальной Лиги – регионального чемпионата по League of Legends для команд с постсоветского пространства. В финале была переиграна пятерка российской организации M19 со счетом 3:2. Победитель заработал 1,5 миллиона рублей, серебряный призер – миллион рублей из общего призового фонда 4,75 миллиона.

Вместе с денежным призом "Гамбит" завоевала единственную квоту СНГ-региона на чемпионате мира, который пройдет этой осенью в разных городах Китая.

Участие в Континентальной Лиги приняли восемь команд. По итогам турнира продвижения все участники сохранили прописку. Все матчи прошли в московской студии Riot Games в "Главкино".