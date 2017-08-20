"Гамбит" не смогла пробиться на ESL One в Нью-Йорке

Французская Team EnVyUs завоевала единственную квоту европейского региона на турнире ESL One New York. В финале квалификации была переиграна СНГ-пятерка организации Gambit Gaming. Счет встречи – 2:0 (9:16 @Nuke, 5:16 @Train). На пути в финал "Гамбит" выбила украинcкую FlipSid3 Tactics и немецкую BIG. "Энвиас" взяла верх над соотечественниками из G2 и польской Pride. Оба финалиста стартовали в отборах со второго (закрытого) этапа.

Напомним, этот чемпионат стал первым для "Гамбит" в новом составе. После победы на турнире категории Major в Кракове коллектив покинул украинский капитан Даниил "Zeus" Тесленко. Он продолжит выступление в Natus Vincere, получившей прямое приглашение на ESL One New York 2017.

Заключительный этап соревнований пройдет с 14 по 17 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.