12:49 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

G2 Esports снялась с IEM Season XI Gyeonggi

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Команда G2 Esports по дисциплине League of Legends снялась с турнира IEM Season XI Gyeonggi, сообщает официальный сайт организации. По словам руководства команды, причиной этого стала загруженность из-за подготовки к весеннему сплиту EU LCS 2017. Официальных комментариев от организаторов первенства пока не поступало. Команда, которая займет место G2 Esports будет объявлена позднее. Всего в турнире примет участие восемь команд, чемпионат пройдет с 16 по 18 декабря в Кояне. Призовой фонд соревнований составляет 35 тысяч долларов.

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