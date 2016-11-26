G2 Esports снялась с IEM Season XI Gyeonggi

Команда G2 Esports по дисциплине League of Legends снялась с турнира IEM Season XI Gyeonggi, сообщает официальный сайт организации. По словам руководства команды, причиной этого стала загруженность из-за подготовки к весеннему сплиту EU LCS 2017. Официальных комментариев от организаторов первенства пока не поступало. Команда, которая займет место G2 Esports будет объявлена позднее. Всего в турнире примет участие восемь команд, чемпионат пройдет с 16 по 18 декабря в Кояне. Призовой фонд соревнований составляет 35 тысяч долларов.