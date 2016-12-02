18:43 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Fnatic представила новый состав по LoL

0
0
0

Киберспортивная организация Fnatic представила состав по дисциплине League of Legends на следующий сезон, сообщает пресс-служба команды. В составе остался только один киберспортсмен, выступавший за команду в прошлом сезоне, – Мартин "Rekkles" Ларссон. К нему присоединились Пол "sOAZ" Бойер (Франция), Морис "Amazing" Штукеншнайдер (Германия), Джесси "Jesiz" Ли и Расмус "Caps" Винтер (оба – Дания). sOAZ и Amazing ранее играли за европейский коллектив Origen, Jesiz был игроком Immortals, а Caps выступал в соcтаве турецкой команды Dark Passage. Стоит отметить, что новый состав пока не утвержден на официальном сайте Riot Games.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ