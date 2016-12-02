Fnatic представила новый состав по LoL

Киберспортивная организация Fnatic представила состав по дисциплине League of Legends на следующий сезон, сообщает пресс-служба команды. В составе остался только один киберспортсмен, выступавший за команду в прошлом сезоне, – Мартин "Rekkles" Ларссон. К нему присоединились Пол "sOAZ" Бойер (Франция), Морис "Amazing" Штукеншнайдер (Германия), Джесси "Jesiz" Ли и Расмус "Caps" Винтер (оба – Дания). sOAZ и Amazing ранее играли за европейский коллектив Origen, Jesiz был игроком Immortals, а Caps выступал в соcтаве турецкой команды Dark Passage. Стоит отметить, что новый состав пока не утвержден на официальном сайте Riot Games.