22:10 | Киберспорт — League of Legends

Финал чемпионата мира по LoL посмотрели почти 100 миллионов человек

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Трансляцию финала чемпионата мира по игре League of Legends посмотрели в общей сложности 99,5 миллиона уникальных пользователей. Это почти на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. 

В среднем игру смотрело 19,6 миллиона зрителей в финале. Максимально финал смотрело 44 миллиона человек одновременно. 

Финал транслировался на 19 языках на более чем 30 площадках и телеканалах.

В ЧМ-2018 приняли участие 24 команды из 14 лиг, в финале Invictus Gaming победила Fnatic со счетом 3:0.

Дополнительная информация

http://ru.lolesports.com/articles/1137

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