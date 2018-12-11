Финал чемпионата мира по LoL посмотрели почти 100 миллионов человек

Трансляцию финала чемпионата мира по игре League of Legends посмотрели в общей сложности 99,5 миллиона уникальных пользователей. Это почти на 20 миллионов больше, чем в прошлом году.

В среднем игру смотрело 19,6 миллиона зрителей в финале. Максимально финал смотрело 44 миллиона человек одновременно.

Финал транслировался на 19 языках на более чем 30 площадках и телеканалах.

В ЧМ-2018 приняли участие 24 команды из 14 лиг, в финале Invictus Gaming победила Fnatic со счетом 3:0.