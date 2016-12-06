01:34 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Faker будет получать от 2,5 миллиона долларов в год

Ли "Faker" Сан Хек. Фото game.thanhnien.vn
Ли "Faker" Сан Хек. Фото game.thanhnien.vn
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Зарплата корейского киберспортсмена по дисциплине League of Legends Ли "Faker" Сан Хека составит минимум 2,5 миллиона долларов в год, сообщает esportobserver.com. Напомним, что Ли победил на трех последних чемпионатах мира по LoL в составе коллектива SK Telecom T1, в котором он выступает в роли игрока средней линии. После заключения нового контракта "Faker" станет самым высокооплачиваемым киберспортсменом в мире. Стоит отметить, что в эту сумму не входит доход от персональных спонсоров и призовых. Призовой фонд последнего чемпионата мира по LoL составил около 9 миллионов долларов.

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