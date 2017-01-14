Экс-тренер Team Dignitas будет отвечать за стратегическую подготовку в Team Liquid

Новый тренером Team Liquid по League of Legends будет Брэндон "Saintvicious" ДиМарко, сообщает пресс-служба организации. Ранее американец работал в Team Dignitas. Сообщается, что в составе "жидких" он будет отвечать за стратегическую подготовку игроков.

Состав Team Liquid выглядит следующим образом: Самсон "Lourlo" Джексон (США), Чхэ "Piglet" Гван Цзинь (Корея), Мэттью "Matt" Эленто (США), Ким "Reignover" Юй Джин (Корея), Грейсон "goldenglue" Гилмер, Остин "LiNk" Шин (оба – США), Брэндон "Saintvicious" ДиМарко (США) – тренер.