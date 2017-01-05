13:34 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Экс-состав Cloud9, купленный владельцем "Милуоки" за 2,5 миллиона долларов, будет выступать под названием FlyQuest

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Команда, состоящая из бывших игроков состава Cloud9 по дисциплине League of Legends, будет выступать под названием FlyQuest, сообщает PVP Live. Напомним, в декабре контракт игроков у американской киберспортивной организации выкупил владелец клуба НБА "Милуоки" Уэсли Эденс. Сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона долларов. Ранее появлялась информация о том, что он доверил руководство киберспортивным направлением своему 24-летнему сыну.

Дебют FlyQuest ожидается 20 января в лиге LCS, которая недавно заключила с Главной бейсбольной лигой (MLB) контракт стоимостью 300 миллионов долларов.

Состав новый команды выглядит следующим образом: Хай "Hai" Ду Лам (США), Джонни "Altec" Рю (Канада), Эн "Balls" Ван Ли и Дэрек "LemonNation" Харт (оба – США). Имя еще одного игрока пока неизвестно.

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Материалы REN-TV

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