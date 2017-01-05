Экс-состав Cloud9, купленный владельцем "Милуоки" за 2,5 миллиона долларов, будет выступать под названием FlyQuest

Команда, состоящая из бывших игроков состава Cloud9 по дисциплине League of Legends, будет выступать под названием FlyQuest, сообщает PVP Live. Напомним, в декабре контракт игроков у американской киберспортивной организации выкупил владелец клуба НБА "Милуоки" Уэсли Эденс. Сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона долларов. Ранее появлялась информация о том, что он доверил руководство киберспортивным направлением своему 24-летнему сыну.

Дебют FlyQuest ожидается 20 января в лиге LCS, которая недавно заключила с Главной бейсбольной лигой (MLB) контракт стоимостью 300 миллионов долларов.

Состав новый команды выглядит следующим образом: Хай "Hai" Ду Лам (США), Джонни "Altec" Рю (Канада), Эн "Balls" Ван Ли и Дэрек "LemonNation" Харт (оба – США). Имя еще одного игрока пока неизвестно.