"Edward" стал помощником тренера Rogue

Rogue наняла Эдуарда "Edward" Абгаряна на роль помощника тренера состава по League of Legends.

По словам Абгаряна, несколько команд приглашали его продолжить карьеру игрока, но он отказался от них в пользу должности помощника тренера. На его решение повлияло то, что он брал на себя некоторые тренерские обязанности в Vega Squadron и Gambit Esports во время выступления в LCL.

"Edward" начал карьеру в 2012 году и в составе Moscow Five дошел до полуфинала Чемпионата мира 2012. До 2015 года он играл в EU LCS за Gambit Esports и Team ROCCAT, после чего перешел в Континентальную лигу. На его счету три выигранных сплита LCL в составе Gambit Esports.