Девушка прошла в состав команды по LoL из высшего дивизиона Европы

Европейская организация Unicorns of Love внесла в состав по League of Legends девушку. Ей стала Одри "AudreyLasapa" Коэн. На данный момент она является одним из двух игроков замены. Коэн профилируется на персонажах поддержки, однако еще не получала игровое время на турнирах. Примечательно, что Одри является единственным игроком женского пола в высшем дивизионе по LoL в Европе – EU LCS.

Unicorns of Love является победителем весеннего сезона 2017 EU LCS. В активе команды также победа на Intel Extreme Masters в Окленде.