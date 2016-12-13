Чемпион мира по LoL подписал запасного игрока средней линии

Корейский коллектив SK Telecom T1, являющийся действующим чемпионом мира по League of Legends, подписал контракт с киберспортсменом Кимом "Sky" Ха-Нулом. Ким будет исполнять роль запасного игрока средней линии. Основным мидером SKT T1 на данный момент является самый высокооплачиваемый киберспортсмен в мире – Ли "Faker" Сан Хек, который будет получать в следующем сезоне 2,6 миллиона долларов в год. Новичок команды – "Sky" – ранее выступал за корейскую CJ Entus, которую покинули все игроки основного состава после вылета из первого дивизиона.