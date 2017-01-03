Бывший тренер Vega перешел в штаб европейской G2

Бывший тренер российского состава по League of Legends киберспортивной организации Vega Squadron Алексей "Sharkz" Таранда сообщил на своем аккаунте в социальной сети о намерении перейти на должность помощника главного тренера европейской G2. Под руководством Алексея Vega заняла второе место на летнем сезоне Континентальной лиги в СНГ-регионе.

– Сегодня я присоединился к G2-Esports на позицию Assistant Coach. Для тех кому интересно чем я буду заниматься, то могу ответить сразу. Я буду как и Life Coach, так и Strategic Coach. – отметил "Sharkz" – У меня все те же самые обязанности что и у главного тренера команды Joey Youngbuck. 11-го числа я переезжаю в Берлин где и буду жить с командой на постоянной основе!