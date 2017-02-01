21:48 1 февраля | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Бывший совладелец "Сан-Хосе" инвестировал в Echo Fox

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Бывший совладелец хоккейного клуба "Шаркс" из города Сан-Хосе Страттон Склавос приобрел часть акций киберспортивной организации Echo Fox, сообщает espn.com. Сразу после этого "лисы" представители новых игроков по дисциплинам Mortal Kombat и Super Smash Bros. Журналисты ESPN также сообщили, что зарплаты киберспортсменов Echo Fox "беспрецедентно" высоки для этих дисциплин.

Напомним, что ранее менеджмент Echo Fox выкупил слот для участия своей команды по League of Legends в региональной американской лиге у организации Gravity Gaming. Сумма сделки составила миллион долларов.

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