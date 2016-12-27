14:17 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Бэ "Bang" Юн Сик: "Я отдал свою карту маме для оплаты медицинских счетов"

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Действующий чемпион мира по League of Legends в составе корейской SK Telecom T1 Бэ "Bang" Юн Сик отметил, что отдал свою банковскую карту матери на медицинские нужды и досуг. По словам киберспортсмена, она имеет представление о его зарплате, но стесняется тратить деньги.

- У моей мамы проблемы с сердцем, - приводит dotesports.com слова Юн Сика. - Я отдал ей свою карту, чтобы она могла оплачивать медицинские счета и ходить в рестораны. Она не любит ее использовать, но мне хочется чтобы она не стеснялась и поправлялась. Я чувствую, что ей жалко тратить мои деньги. Она следит за всем, что происходит на профессиональной сцене, в том числе за слухами о зарплате.

"Напомним, что призовой фонд последнего чемпионата мира по LoL составил более 9 миллионов долларов.

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