21:22 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Американец "LiNk" присоединился к Team Liquid

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Американская организация Team Liquid укомплектовала состав по дисциплине League of Legends. Последним киберспортсменом, с которым был заключен контракт, стал мидлейнер Остин "LiNk" Шин. В новом коллективе ему отдана роль второго игрока средней линии. Ранее американец выступал за Counter Logic Gaming, CLG Black, Cloud 9 и Orbit Gaming.

Полностью составе Team Liquid по LoL выглядит следующим образом: Самсон "Lourlo" Джексон (США), Чхэ "Piglet" Гван Цзинь (Корея), Мэттью "Matt" Эленто (США), Ким "Reignover" Юй Джин (Корея), Грейсон "goldenglue" Гилмер, Остин "LiNk" Шин (оба – США. Запас – Лайнел "Arcsecond" Пфайндер (США) и Фил "Jynthe" Ву (Канада).

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