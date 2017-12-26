Зинченко сыграл в FIFA 18 против киберфутболиста киевского "Динамо"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал гостем украинской передачи FootballHub. Футболист показал свои навыки игры в футбольный симулятор FIFA 18, при этом в первой встрече его соперником был ведущий, а во второй – киберфутболист киевского "Динамо Виталий "labotryas" Муха.

Примечательно, что хавбека сборной Украины не предупредили, что его оппонентом будет профессиональный игрок, однако он сразу понял, в чем подвох.