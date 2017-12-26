20:04 26 декабря | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Зинченко сыграл в FIFA 18 против киберфутболиста киевского "Динамо"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал гостем украинской передачи FootballHub. Футболист показал свои навыки игры в футбольный симулятор FIFA 18, при этом в первой встрече его соперником был ведущий, а во второй – киберфутболист киевского "Динамо Виталий "labotryas" Муха.

Примечательно, что хавбека сборной Украины не предупредили, что его оппонентом будет профессиональный игрок, однако он сразу понял, в чем подвох.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Thergothon

в первой встречИ... новости про киберню пишут школьники и для школьников.

21:57 26 декабря