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Зико стал послом PES 2018


Бывший полузащитник сборной Бразилии и главный тренер ЦСКА Зико стал послом футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018 (PES 2018). Также амбассадорами игры стали ныне действующие бразильские игроки Ренату Аугусту, Нене и тренер Эваир

- Это хорошо для клубов и фанатов футбола, - отметил Зико. - Я часто говорю, что клубы - это основа футбола. Без них не было бы национальных команд или самого спорта. 

Напомним, что Зико представлен в PES 2018 в качестве играбельного персонажа из списка легенд футбола.

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Материалы других СМИ
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