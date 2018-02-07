Зико стал послом PES 2018

Бывший полузащитник сборной Бразилии и главный тренер ЦСКА Зико стал послом футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018 (PES 2018). Также амбассадорами игры стали ныне действующие бразильские игроки Ренату Аугусту, Нене и тренер Эваир.

- Это хорошо для клубов и фанатов футбола, - отметил Зико. - Я часто говорю, что клубы - это основа футбола. Без них не было бы национальных команд или самого спорта.

Напомним, что Зико представлен в PES 2018 в качестве играбельного персонажа из списка легенд футбола.