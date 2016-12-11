11:32 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Жулиану – в команде лучших игроков осени в еврокубках по версии EA Sports

Команда лучших игроков осенней части еврокубкового сезона. Фото EA Sports
Команда лучших игроков осенней части еврокубкового сезона. Фото EA Sports
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EA Sports представила команду лучших игроков осенней части еврокубкового сезона. В числе запасных есть и представитель чемпионата России – полузащитник "Зенита" Жулиану. Напомним, в этом сезоне 26-летний бразилец забил пять голов и сделал пять результативных передач в шести матчах группового турнира Лиги Европы. Сине-бело-голубые одержали в них пять побед и потерпели одно поражение, выйдя в плей-офф с первого места в группе D.

Этот набор для режима Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17 будет доступен до 21:00 16 декабря.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а где Акинфеев?

11:54

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