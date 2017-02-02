"Зенит" подписал киберфутболиста, не проводя отборочного турнира

"Зенит" достиг соглашения с петербургским киберспортсменом Русланом Яминовым, сообщает официальный сайт питерского клуба. Игрок представит сине-бело-голубых на Кубке РФПЛ по FIFA 17, который пройдет в этом месяце в Уфе. Отметим, что многие клубы премьер-лиги провели или проведут в ближайшее время отборочные турниры по киберфутболу в своих городах.
23-летний Яминов – первый номер в рейтинге петербургских игроков в FIFA. Киберспортсмен вошел в число топ-10 лучших по итогам Кубка России и в топ-6 по итогам чемпионата России 2016 года. Руслан начал играть в киберфутбол на любительском уровне с 2000 года, на профессиональном – с 2014-го.
– Чувствую большую ответственность и желание доказать, что киберспорт – это серьезно, – подчеркнул Яминов. – Я занимался большим футболом с 6 лет, но не сумел стать профессиональным спортсменом. Теперь у меня появилась возможность принести пользу любимому клубу в киберпространстве, и я буду упорно тренироваться ближайший месяц, чтобы быть максимально готовым к первому официальному турниру среди команд РФПЛ.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/02/ruslan-yaminov-predstavit-zenit-na-kubke-rfpl-po-kiberfutbolu/
pushgun
Фигня какая то.
00:35 3 февраля
igorvasilevich
Совсем из ума выжили.
19:07 2 февраля