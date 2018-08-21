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"Зенит" огорчен отсутствием клуба в FIFA 19


"Зенит" на своей англоязычной странице в Твиттере выразил сожаление по поводу того, что в новом футбольном симуляторе FIFA 19 не будет клуба из Санкт-Петербурга. Вчера было объявлено, что в игре будут только три российских клуба: ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив".

"В некоторых играх мы просто слишком хороши, и в этом году они не позволят нам играть", – говорится в сообщении.

Позже был опубликован скриншот из FIFA 2004. В том симуляторе был клуб из Санкт-Петербурга.

"2003-й, счастливое время", – говорится в сообщении.

Напомним, российская премьер-лига заключила соглашение с Pro Evolution Soccer 2019, поэтому сыграть сыграть за любую команду РПЛ можно будет только в PES 2019. Чемпионат России будет полностью лицензирован только в этом футсиме.

ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак" появятся в FIFA 19

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