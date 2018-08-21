"Зенит" огорчен отсутствием клуба в FIFA 19

"Зенит" на своей англоязычной странице в Твиттере выразил сожаление по поводу того, что в новом футбольном симуляторе FIFA 19 не будет клуба из Санкт-Петербурга. Вчера было объявлено, что в игре будут только три российских клуба: ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив".

"В некоторых играх мы просто слишком хороши, и в этом году они не позволят нам играть", – говорится в сообщении.

Some games we're just too good for and they won't let us play this year😢 #FIFA19 #NoZenitNoParty pic.twitter.com/ymhJdI60He – FC Zenit in English (@fczenit_en) 21 августа 2018 г.

Позже был опубликован скриншот из FIFA 2004. В том симуляторе был клуб из Санкт-Петербурга.

"2003-й, счастливое время", – говорится в сообщении.

Напомним, российская премьер-лига заключила соглашение с Pro Evolution Soccer 2019, поэтому сыграть сыграть за любую команду РПЛ можно будет только в PES 2019. Чемпионат России будет полностью лицензирован только в этом футсиме.

ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак" появятся в FIFA 19