Защитник "Урала" - в новой команде недели FIFA 18

Компания EA Sports представила восьмую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Защитник "Урала" Грегор Балажиц получил специальную карточку с рейтингом 75 OVR. 29-летний словенец в матче 16-го тура чемпионата России с московским "Динамо" (2:2) отметился двумя забитыми голами.

Ранее в команды недели FIFA 18 из РФПЛ попадали только защитники Алексей Березуцкий и Андреас Гранквист, выступающие за ЦСКА и "Краснодар" соответственно, и нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан.

Полностью восьмая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Лукас Градецки (ВРТ, "Айнтрахт", 84), Матс Хуммельс (ЦЗ, "Бавария", 89), Стив Кук (ЦЗ, "Борнмут", 81), Лейтон Бэйнс (ЛЗ, "Эвертон", 84), Даниэль Парехо (ЦП, "Валенсия", 84), Пако Алькасер (ПП, "Барселона", 82), Дивок Ориги (ПП, "Вольфсбург", 82), Мохамед Салах (ФРВ, "Ливерпуль", 86), Кильян Мбаппе (ПФА, "ПСЖ", 85), Флориан Товен (ПФА, "Марсель", 84), Бертран Траоре (ПФА, "Лион", 82);

Запасные - Сальваторе Сиригу (ВРТ, "Торино", 82), Ненад Томович (ЦЗ, "Кьево", 81), Альмами Туре (ПЗ, "Монако", 79), Андерсон Талиска (ЦАП, "Бешикташ", 82), Никуола Сансоне (ЛН, "Вильярреал", 82), Клинт Демпси (ЦН, "Сиэтл", 82), Закария Лабиад (ФРВ, "Утрехт", 81);

Резерв - Грегор Балажиц (ЦЗ, "Урал", 75), Бенджамин Герт (ФРВ, "Меппен", 76), Леон Кларк (ФРВ, "Шеффилд Юнайтед", 75), Анте Будимир (ФРВ, "Кротоне", 78), Мергим Бериша (ФРВ, "ЛАСК", 66).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.