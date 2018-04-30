За Скоулза можно будет сыграть в PES 2018

Компания Konami объявила о добавлении в Pro Evolution Soсcer 2018 экс-футболиста сборной Англии​ Пола Скоулза. Бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" можно будет заполучить в свои составы в режиме myClub (аналог Ultimate Team в FIFA 18. – Прим. "СЭ") уже на этой неделе. Также в PES 2018 будет добавлена еще одна модель его бывшего партнера по команде Дэвида Бекхэма, который уже был в игре, но в этот раз была воссоздан его образ времен выступлений за "Красных дьяволов".

В качестве презентационного ролика были использованы знаменитые голы англичан, повторенные в футбольном симуляторе.

Напомним, ранее в PES 2018 были добавлены такие легендарные игроки, как Михаэль Цорк, Иан Раш, Робби Фаулер, Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Диего Марадона, Зико, Павел Недвед, Йохан Кройф, Ромарио, Оливер Кан и другие.

В PES 2018 можно будет сыграть за Оуэна, Бекхэма и Марадону //

За Зико можно будет сыграть в PES 2018 //

За Ромарио можно будет сыграть в PES 2018​ //

За Кройфа можно будет сыграть в PES 2018 //

Кан и Маттеус появятся в PES 2018