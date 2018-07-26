За "Барселону", "Ливерпуль" и "Монако" можно будет сыграть в демо-версии PES 2019

Компания Konami объявила подробности демо-версии нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. В пробной версии футсима можно будет сыграть за "Барселону", "Шальке", "Ливерпуль", "Интер", "Милан", "Монако", "Сан-Паулу", "Фламенго", "Палмейрас", "Коло-Коло", а также сборные Аргентины и Франции​. Выход демо PES 2019 запланирован на всех платформах 8 августа.

Yes, that’s right. The #PES2019 demo is coming to PS4, Xbox One and PC via Steam on 8th August. There will be an Online Quick Match option too, alongside the usual offline stuff. pic.twitter.com/Th5Ea7U4BH – Pro Evolution Soccer (@officialpes) 21 июля 2018 г.

Напомним, ранее стало известно, что в PES 2019 будет полностью лицензирован чемпионат России, а также появятся лиги Аргентины, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Шотландии и Дании. Выход игры запланирован на 30 августа этого года.

РФПЛ появится в PES 2019 //

В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии