Ярмоленко включен в команду недели FIFA 18

Компания EA Sports представила третью команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко получил специальную карточку с общим рейтингом 84 OVR. 27-летний украинец в матче 7-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (2:1) отметился голом и голевой передачей.

Полностью третья команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Руй Патрисиу (ВРТ, "Спортинг" Л​, 85), Тома Менье (ПЗ, "ПСЖ", 84), Маттиас Гинтер (ЦЗ, "Боруссия" М, 82), Майкон​ (ЦЗ, "Галатасарай", 83), Маруан Феллаини (ЦОП, "Манчестер Юнайтед", 82), Кевин Де Брейне (ЦП, "Манчестер Сити", 90), Иско (ЦАП, "Реал", 87), Марсело Брозович (ЦАП, "Интер", 84), Харри Кейн (ЦН, "Тоттенхэм", 87), Луис Альберто (ЦН, "Лацио"​, 82), Андрей Ярмоленко (ПФА, "Боруссия" Д, 84).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.