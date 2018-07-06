Яннис Адетокунбо: "Играю в FIFA 18, мне нравится эта игра"

Форвард "Милуоки"​ Яннис Адетокунбо, который будет главным лицом стандартного издания NBA 2K19, признался, что играет в футбольный симулятор FIFA 18. Также он назвал любимого игрока в футсиме.

- Я не играю в Fortnite, а вот мой младший брат - да, – цитирует Sun Адетокунбо. - Я играю в FIFA, мне нравится это. Мой любимый игрок - Златан Ибрагимович. Когда они играли вместе с Эдинсоном Кавани​, у них были отличная связка в нападении и защите. Также я играю в Call of Duty ​- игры с оружием.

Адетокунбо будет на обложке NBA 2K19