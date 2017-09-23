Янник Боласье: "78? Откуда разработчики FIFA 18 берут рейтинги?"

Вингер "Эвертона"​ Янник Боласье остался недоволен своим рейтингом в новом футбольном симуляторе FIFA 18. 28-летний конголезец возмущен, что общий рейтинг его карточки в игре равен 78 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ") несмотря на то, что он сам в реальной жизни не играл из-за тяжелой травмы колена с декабря прошлого года.

"78? Мужики, не горячитесь, но откуда EA Sports в этом году берет рейтинги? Дайте мне показатели Алекса Хантера (Персонаж редима "История". - Прим. "СЭ"). Яла придет за тобой, EA", - написал Боласье на своей странице в Твиттере.

Напомним, ранее нападающий "Челси" Миши Батшуайи, полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли и защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди раскритиковали EA Sports за то, что у них в FIFA 18 низкие рейтинги.

Батшуайи не понравились свои показатели в FIFA 18 //

Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?" //

Деле Алли: "Отказываюсь играть за себя в FIFA 18 //

Алекс Ивоби: "Недоволен своим рейтингом в FIFA 18"