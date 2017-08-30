Вышла демо-версия PES 2018

Сегодня, 30 августа, в игровых магазинах PlayStation 4 и Xbox One стала доступна для загрузки демо-версия нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Для игры доступны 9 клубов: "Барселона", "Боруссия" (Дортмунд), "Ливерпуль", "Интер", "Коринтианс", "Фламенго", "Бока Хуниорс", "Ривер Плейт", "Коло Коло", а также сборные Германии, Аргентины и Бразилии. В офлайн режимах "Быстрый матч" или "Ко-оп" можно сыграть матчи на стадионах "Камп Ноу" и "Сигналидуна Парк". Размер демо-версии - 4,1 Гб, а составы команд актуальны на май этого года.

Примечателен тот факт, что на обложке демо-версии изображены игроки "Барселоны", в том числе и нападающий Неймар, который этим летом перебрался в "ПСЖ".

Напомним, что релиз полноценной версии PES 2018 в США запланирован на 12 сентября, а в Европе - на 14-е.