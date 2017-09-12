Все легендарные игроки FIFA 18. Видео

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, на официальном сайте опубликовала видеоролик, в котором демонстрируются все легендарные футболисты, которые будут в новой игре.

Напомним, ранее стало известно, что в FIFA 18 можно будет сыграть за таких легендарных игроков, как Роналдо, Роналдинью, Диего Марадона, Тьерри Анри, Лев Яшин, Пеле, Руд Гуллит, Роберто Карлос, Джей-Джей Окоча, Патрик Виейра, Петер Шмайхель, Карлес Пуйоль, Алессандро Дель Пьеро, Майкл Оуэн, Рио Фердинанд, Деку и Робер Пирес​.

Также специальные карточки получили Паоло Мальдини, Марко ван Бастен, Лотар Маттеус, Хавьер Дзанетти, Алессандро Неста, Эдвин ван дер Сар, Патрик Клюйверт, Андрей Шевченко, Алан Ширер, Георге Хаджи, Марсель Десайи, Лоран Блан, Микаэль Лаудруп, Филиппо Индзаги, Марк Овермарс, Хенрик Ларссон, Эмманюэль Пети, Луис Эрнандес, Руй Кошта, Франк Райкард, Яри Литманен, Эрнан Креспо.

Напомним, у каждой "Иконы футбола" будет по три разные карточки, которые относятся к разным этапам карьеры футболистов.